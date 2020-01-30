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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Neşriyat Temsilcilerimiz toplanıyor

30 Ocak 2020, Perşembe 00:44
Türkiye geneli Yeni Asya Neşriyat Temsilcileri Toplantısı 1 Şubat Cumartesi günü gazetemizin Güneşli tesislerinde gerçekleştirilecek.

Periyodik olarak her yıl yapılan Neşriyat Temsilcileri Toplantısı’nda, bu yıl da yeni projeler ve hedeflerle birlikte, neşriyat hizmetlerinin işleyişi konuşulacak.  Toplantı gündeminin önemli bir maddesi de devam etmekte olan Yeni Asya İkinci 50. Yıl Kampanyası olacak. Kampanya ve işleyişi hakkında detaylı bilgi verilecek. Toplantımız, dâvet edilen Türkiye geneli İl, İlçe neşriyat ve mağaza temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantı hakkında bilgi veren Yeni Asya Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın “Geçtiğimiz sezonun değerlendirilmesinin yapılacağı ve yeni sezonun plan ve projelerini konuşulacağı toplantıya bütün temsilcilerimizin katılımlarını bekliyoruz” dedi. Aydın, bu toplantının geçen Haziran ayında Barla’da tertiplenen Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı’nın genişletilmiş bir devamı mahiyetinde olduğunu da söyledi. 

İstanbul – Yeni Asya

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