Netanyahu’dan sonra Yahudi kuruluşları

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor.

Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan olduğu dönemde Amerikalı Yahudi kuruluşlarından aldıkları ödüller tartışma konusu olmuştu. İsrail ile ilişkileri inişli çıkışlı seyreden Erdoğan, 19 Kasım 2012’de ise Gazze saldırılarını sert bir dille kınamış ve “İsrail bir terör devletidir” demişti. Haber Merkezi

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