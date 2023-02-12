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New York ve New Jersey'den de Türkiye'ye destek

12 Şubat 2023, Pazar 16:34
ABD'nin dört bir yanından Türkiye'deki depremzedelere yardım gönderilmeye devam edilirken New Jersey ve New York'ta yaşayan Türkler, kapılarını yardımlara açan Türk nakliyat şirketine akın etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yurtdışından yapılan yardımlar hız kesmeden devam ediyor.

New York ve New Jersey, Türkiye'deki depremzedeler için tek yürek oldu

ABD'de faaliyet gösteren Portx nakliyat şirketinin sahibi Eyüp Ulu, Facebook hesabından depremzedelere yapılan yardımları Türkiye'ye ulaştırma konusunda yardımcı olacağını duyurmasının ardından şirketin New Jersey'deki TIR parkı kısa süre içerisinde bir yardım toplama merkezine dönüştü.

Ulu, "Gece Facebook'a bir post koydum. 'İnsanlar yardım etmek istiyorlarsa eşyalarını getirsinler buradan Konsolosluğumuz aracılığıyla Türkiye'ye götürürüz.' diye. Tabii aklımızdan geçen dört beş palet bir şey toplarız diye düşünüyordum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum." dedi.

Paylaşımı yaptığı gün öğle olmadan büyük bir sürprizle karşılaştıklarını, insanların akın akın yardım malzemesi getirmeye başladığını dile getiren Ulu, "Bir hafta içinde buradan bir 100 konteynır yükleyeceğiz. Türk Hava Yolları, uçaklarını açtı bizim için. Acil ihtiyaçları buradan göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulu, sadece bölgeden değil aynı zamanda ABD'nin her yerinden ve Kanada'dan kargo ile TIR parkına yardım aktığını kaydetti.

Paylaşımının bu büyüklükte bir organizasyona dönüşeceğini tahmin edemediğini belirten Ulu, "Burada yardımları ayırıyoruz. Acil olacak olan şeyleri uçaklarla göndereceğiz, elbiseleri falan gemilerle. Bir ay sürecek çünkü onlar. Yalnız arkadaşlardan bir ricam var. Bize çok acil çadır ve portable (taşınabilir) tuvaletler lazım, büyüklüğü bizim için önemli değil, içine eşya koyabiliyoruz taşırken." diye konuştu.

Yardım malzemelerin tasnifinde koordinasyona yardımcı olan ABD'nin ilk Türk yerel yöneticilerden Morris County Belediye Başkanı Tayfun Selen, Türkiye'de yaşanan asrın felaketinden dolayı Amerika'daki Türk toplumunun kenetlendiğini söyledi. Selen, "Buradan elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yardımların tasnifinde gönüllü olarak çalışan Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan ise afetzedelere yardım eli uzatmak üzere Türk Amerikan toplumunun tüm kesimlerinin bir arada olduğunu söyledi. Doğan, "Son bir haftadır elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Amerika'nın her bölgesinde bu tip organizasyonlar var, konsolosluklarımız ve Büyükelçiliğimizin önderliğinde çok güzel bir oluşum yaptık." diye konuştu.

TIR parkında yüzden fazla gönüllü, tonlarca yardımı kolilere tasnif edip panellere yüklemeye yardımcı oluyor. Yardımların gelecek süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, gönderilen yardımların kullanılmamış malzeme ve tasnifinin kolay olması için şeffaf poşetlere konulması konusunda yardımseverlere tavsiyede bulunuyor.

AA

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