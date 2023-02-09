Nijerya’da yetimler depremde ölenlere dua etti

Nijerya’da yetim öğrenciler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ölenler ve yaralılar için dua etti.

Türk halkının destekleriyle başkent Abuja’ya bağlı Pape bölgesinde Darul Amin Vakfı aracılığıyla inşa edilen okul ve yetimhanedeki çocuklar, Türkiye’ye destek etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’de depremlerde can verenler için hatimler okundu, dualar edildi. AA

Okunma Sayısı: 330

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.