"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

06 Haziran 2022, Pazartesi 11:15
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki bir kilisede düzenlenen saldırıda ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

Açıklamada, ölenlerin aileleri, Nijerya halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılar için şifa dilekleri iletildi.

Aziz Fransis Katolik Kilisesinde, dün sivillere yönelik saldırıda en az 50 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Poşet çaylardaki tehlikeye dikkat!

    Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'ye ''füze'' cevabı

    Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

    Türkiye 606. maçında Litvanya karşısında

    Hac yolculuğu başlıyor

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar

    BM: Kızıldeniz'de çevre felaketi yaşanabilir

    Adım adım ilaç krizine giriyoruz

    Bu savaş artık bitsin

    Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında

    Esnaf Bağkur’unu yatıramıyor

    Hâkim ve savcı yardımcılığı çözüm değil

    Aile hekimleri bir kez daha iş bırakıyor

    Ne olacak halimiz?

    LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Fiyatlardan bîhaber iki kişi

    Bangladeş'teki patlama ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

    Karikatür sanatçısı Latif Demirci vefat etti

    İktidarın ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz

    Tokat'ta inşaat sırasında bulundu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gurbetten vatana avdet
    Mehmet KARA

    “Kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den gelinen nokta
    Risale-i Nur'dan

    Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor
    M. Said ZEKİ

    “Üç günlük ömrün kaldı!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dava adamı, Bekir Berk
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki diyetisyenlik şu sorulara cevap bulmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.