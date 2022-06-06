Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki bir kilisede düzenlenen saldırıda ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ölenlerin aileleri, Nijerya halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılar için şifa dilekleri iletildi. Aziz Fransis Katolik Kilisesinde, dün sivillere yönelik saldırıda en az 50 kişi ölmüştü. AA

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