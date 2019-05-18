Nişancı'ya hakaretten gözaltına alınan zanlı adliyede

Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan Fatih K, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen ve dün İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesindeki evinde gözaltına alınan Fatih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, adliyeye çıkarıldı. AA

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