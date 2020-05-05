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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Normalleşme bayramdan sonraya kalsın

05 Mayıs 2020, Salı
İBB COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu,bütün normalleşme adımlarının Bayram sonrasına ertelenmesinin uygun olacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşekir Belediyesi (İBB) COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, 3 Mayıs Pazar günü bir araya geldi. Toplantının ardından, İstanbul için Ramazan Bayramı ve öncesini kapsayacak şekilde kademeli bir şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gerekliliğine ilişkin görüş ve öneriler açıklandı. Açıklamada, Türkiye’de COVID-19 Pandemisi ile ilgili kritik aşamaya gelindiği belirtilerek, “Ertelenmiş sosyal ihtiyaçların kontrolsüz bir temasa dönüşme ve sağlanan dengenin kaybedilmesi olasılığı göz önüne alınarak, tüm normalleşme adımlarının Bayram sonrasına ertelenmesinin uygun olacağı” ifadelerine yer verildi.  Asıl zor dönemin önümüzdeki bir aylık dönemde olduğu belirtilen duyurunun devamında şu ifadelere yer verildi:

İyilik hali gevşemeyi getirmemeli

“Sağlanan plato yürütülen kısıtlama yönergelerine halkımızın büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Bu iyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir.Halkımızın büyük ölçüde uyduğu kısıtlama tedbirleri beraberinde birçok plan, ihtiyaç, sosyal temasın geleceğe ertelenmesi sonucunu doğurmuştur. Ertelenmiş ihtiyaçların aynı zamanda ciddî bir temas riskini getirdiği unutulmamalıdır. Bu açıdan normalleşme adımlarının çok dikkatli atılması, bütün adımlarda salgın ve sağlığa ilişkin gerçeklerin öncelenmesi ve toplumsal geleceğe ilişkin kaygıların ön planda olması, ekonomik zorunluluklara yönelik gevşeme adımlarının ise ötelenmesi gerekmektedir.

11 günlük kısıtlama zarurÎdir

Bu açıdan 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 gün olacak şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilân edilmesi gerekmektedir. Önerdiğimiz kısıtlama tedbirleri çerçevesinde aşağıda tanımlanan tedbir ve adımların uygulanmasını yetkili kurumlar ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Öncelikle 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ramazan Bayram süresince arefe gününü de içerecek şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılması zarurîdir. Bayram öncesinde 16-22 Mayıs tarihlerini de içerecek şekilde 7 gün süresince ihtiyaçların karşılanmasına izin verecek saat aralıkları tanımlı ve zorunlu iş kolları dışında ek bir sokağa çıkma kısıtlama uygulanması yapılması ve bu uygulamanın bir an önce ilan edilmesi önerilir. Bayram öncesi dönemde hareketliliği artıracak herhangi bir adımın ciddî sonuçları olabileceği, bundan kaçınılması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya 

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