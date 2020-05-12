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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

‘Normalleşme’ eskiye dönüş değildir

12 Mayıs 2020, Salı 17:30
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı.

Koronavirüs vak’alarının azalması ve ölüm oranlarındaki düşüş sebebiyle normalleşme sürecine geçen Türkiye’de geçici süre kapatılan 356 alış veriş merkezi (AVM), yeniden kapılarını açıyor. Ancak, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı. Euronews’in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; “Virüse karşı yeni normlarla birlikte yaşamamızı sürdürmek zorundayız. Çünkü bu normlara dikkat edildiği sürece vak’aları tamamen bitirmek mümkün” dedi. 

Kurallara titizlikle devam edilmeli

Özlü, normalleşme sürecinde ikinci atağın başlamaması için kurallara uyulmasının ve gevşeme yaşanmamasının oldukça önemli olduğu görüşünde. İkinci bir atak riskine karşı yetkililerin titizlikle hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, bu normalleşme sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, kapalı alanların havalandırılması ile maske alışkanlığının devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yine açılan mekanlarda yığılmaların önüne geçilmesi için randevulu sistemi bir seçenek olarak sunan Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu mekanlarda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımına titizlikle devam edilmeli. 

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