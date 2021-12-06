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6 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Normalleşmenin şartı OHAL’den arınmak

06 Aralık 2021, Pazartesi 21:04
Etkili hukuk ve yargı reformu için gerekli şartları sıralayan CHP’ye göre, normalleşme yolunda atılması gereken adımlardan biri mevzuatı OHAL düzenlemelerinden arındırmak.

Meclis Genel Kurulu’nda 12 gün kesintisiz sürecek bütçe mesaisi başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri 6 Aralık Pazartesi gününden 17 Aralık’a kadar sürecek. CHP tarafından hazırlanan muhalefet şerhi 401 sayfadan oluştu. Tüm bakanlıklarla ilgili sorunları tesbit ederek çözüm önerilerine yer veren CHP şerhinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin eleştiriler dile getirildi. Yeni sistemle siyasî hesap verilebilirlikle beraber mali hesapverilebilirliğin de ortadan kalktığı ifade edilen şerhte, “AKP yönetimindeki Türkiye; bir yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama merkezi haline gelmiştir” denildi. 

Üç kriz birden yaşanıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının buharlaştığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi kamuoyuna açıklamayarak suçluyu koruduğu ifade edilen şerhte, “Kendilerine geçici olarak emanet edilmiş kamusal görev ve sorumluluklarına (Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri anlamında) ihanet eden ve suç işleyen siyasetçi ve bürokratlar, bir gün mutlaka âdil yargılanma hakkı ilkelerine saygı çerçevesinde yargılanacaklardır” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin üç krizi aynı anda yaşadığını, bunların ekonomik kriz, devlette yönetim krizi olduğunu ve bu durumların pandemiyle birlikte ağırlaştığını belirten CHP şerhinde, “Devlet krizi çözülmeden, ekonomik kriz çözülmez” denildi.

En büyük reform Anayasaya uymak

AKP’nin “Partili Cumhurbaşkanıyla” hukuk alanında yapabileceği en büyük reformun, “Bizzat yürürlükteki Anayasa’ya uymaya başlamak” olduğu ifade edilen ana muhalefet şerhine göre, AKP her yıl konjonktürel siyasi ihtiyaçlarla hukuk reformunu gündeme getirdi, fakat bu reformların içini hiçbir zaman demokratik hukuk devleti standartlarına göre doldurmadı. 10 maddede etkili hukuk ve yargı reformu için gerekli şartları sıralayan CHP’ye göre, normalleşme yolunda atılması gereken ilk adım cumhurbaşkanının parti genel başkanlığından çekilmesi. Devleti temsil ve hükümet yetkilerinin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade eden CHP, yargı bağımsızlığı ve normlar hiyerarşisinin sağlanması, parlamenter sisteme geri dönülmesi, anayasal kamuoyunun oluşturulması, hâkim ve savcılık atamalarında saydamlık ve mevzuatı OHAL düzenlemelerinden arındırmak gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi

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