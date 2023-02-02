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Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eylem izni iptal edildi

02 Şubat 2023, Perşembe 20:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eyleme verilen izni iptal ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Yurdu'nda gerçekleştirilen "7. Tematik Kış Kampları" etkinliğinde küreselleşmenin ve değişimin hızlanmasının insanlıkta iki tür eş zamanlı refleks yarattığını, birinci refleksin tek tipleşme olduğunu ve milli kimliklerin aşındığını, dil bilincinin kaybolduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ikinci refleksin de İslam düşmanlığı başta olmak üzere nefret suçları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık olduğunu vurgulayarak, "İsveç, Hollanda ve Danimarka’da olanları gördünüz. Aynısı Norveç’te olacaktı. Bugün Norveç Büyükelçisi'ni de Bakanlığımıza çağırdık ve verdikleri izni iptal etmişler. İnsanlık suçu, ifade özgürlüğü değildir. Bu bir nefret suçudur. Nefret ifade özgürlüğü değildir." dedi.

"İslam düşmanlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz"

Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın hepsinde aşağı yukarı ifade özgürlüğüyle ilgili aynı kanunlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar işte 'demokrasiyi daha ileri biz yaşıyoruz' iddiasındalar ama bu 4 ülkeden Finlandiya ve şimdi Norveç de iptal etti. Finlandiya, izin vermeyeceğini söyledi ama İsveç ve Danimarka'da ifade özgürlüğü adı altında dinimize, barış dini olan İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a yönelik yakma ve hakaret... Hollanda'da da öyle. Ama bunu onlara karşı yapmaya kalkın; hemen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, radikalleşme vesaire. Hepsi yanlış. Biz bunları doğru bulmuyoruz.

Hangi dine, hangi inanca yönelik olursa olsun doğru değildir. Biz inanan insanlar olarak İslam düşmanlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz, Hristiyan düşmanlığını da antisemitizmi de. Biz İsrail'in yaptıklarını sonuna kadar eleştiririz, hukuk ihlallerini ama kategorik olarak Yahudi düşmanlığı yoktur bizde. Olmaması da gerekiyor."

Çavuşoğlu, sonuç olarak bu iki refleksi de katiyetle reddetmek gerektiğini ve bunları reddettiklerini vurguladı.

AA

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