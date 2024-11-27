Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Nükleer savaş tehdidi şaka değil” sözleri tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Türkiye’nin böylesi bir felakete karşı ne tür bir hazırlık içerisinde olduğuna dair ne yazık ki somut bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Nükleer savaş tehdidi şaka değil” sözleri ile ilgili konuştu. Bağcıoğlu, “Sayın Fidan’ın açıklamaları, bölgemizde ve dünya genelinde tırmanan savaş geriliminin geldiği tehlikeli boyutu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu açıklamaların ardından, Türkiye’nin böylesi bir felakete karşı ne tür bir hazırlık içerisinde olduğuna dair ne yazık ki somut bir bilgiye sahip değiliz. Nükleer bir kriz, sadece bir ülkenin sınırlarını değil, tüm coğrafyayı nesiller boyunca etkileyecek bir yıkım meydana getirir. Sağlık altyapısından stratejik kurumlara, çevresel etkilerden toplumsal dirence kadar her açıdan hazırlıklı olunması gereken bir felakettir. Bu noktada sorulması gereken temel soru şudur: Türkiye, bu işin şaka olmadığının gerçekten farkında mı ve bu doğrultuda hazırlıklarını yapmış mıdır? Böylesi bir kriz durumunda görev alacak uzman ekipler, uygulanacak kriz yönetim planları, radyasyon ölçüm sistemleri, acil durum sağlık altyapısı gibi hayati unsurlar konusunda ne kadar ilerleme kaydedildiği, ne yazık ki belirsizliğini korumaktadır” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.