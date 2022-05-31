Nur menzillerine ziyaretçi akını

Bediüzzaman Hazrettlerinin sağlığında gittiği ya da ikamet ettiği Nur menzilleri ziyaretçi akınına uğruyor.

HABER: MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte, Bediüzzaman’a gönül veren insanların mühtelif ekipler oluşturarak yurdun değişik yerlerinde bulunan Nur menzillerine ziyaretler gerçekleştiriyor.



Nurs Köyü çocukları..

FATİHALAR OKUYORUZ

Böyle bir ziyaret gerçekleştiren emekli İngilizce öğretmeni Mehmet Özcan, ziyaret ettiği Nur menzilleri hakkında şöyle dedi:



Bediüzzaman'nın, birinci dünya harbı öncesi, Medresetüzzehra-Üniversetsinin temeli attığı va-Edremit sahilindeki mekan..

”Çok güzel bir yolculuk halindeyiz. Bediüzzaman’nın Nur menzillerini bir grub oluşturarak doğu ve güneydoğudaki mekanlarını gezip ziyaret ediyoruz. Ayrıca bizim dışımızda bir başka guruplar Bediüzzaman sevgisiyle yollara düşmüş kaldığı mekan ve makamları ziyaret etmekkedir. Biz Nurs Köyünden başlayarak; Bitlis, Tillo, Van’dan sonrada yöredeki mevcut nur menzillerini ziyaret ederek, Üstad’ın ruhuna fatihalar yolluyoruz.” Bediüzzaman hazretleri ve te’lif ettiği eserlerini okunmasının yanısıra, Bediüzzaman’nın hayatınında çok iyi bilmesi, araştırması ve sonunda anlatılması gereğini ifade eden Nur menzilleri ziyaretçileri, ”Bediüzzaman ve eserleri günümüzün problemlerinin izalesi hususunda baş vurulması gereken eserlerdir” diyorlar.



Mehmet Özcan- Bahçesaray Dicle’nin bir kolunu teşkil eden ve bir kayadan çıkan suyun başında..