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18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Nur’un Kahramanlarını rahmetle anıyoruz

18 Ekim 2019, Cuma 01:00
Bediüzzaman’ın “Risale-i Nur’un avukatı” diye tarif ettiği Ahmed Feyzi Kul’u ve Sakarya’nın fedakâr Nur Talebelerinden Saadeddin Çelik’i vefat yıl dönümlerinde duÂlarla yâd ediyoruz.

İman ve Kur’ân hizmetine yönelik hücumlar zamanında Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye talebe olan bahtiyarlardan Ahmed Feyzi Kul Ağabey 16 Ekim 1972 yılında, Saadeddin Çelik Ağabey ise 14 Ekim 2016 yılında vefat etmişti. 

Risale-i Nur’un avukatı: Ahmed Feyzi Kul

Ahmed Feyzi Efendi’nin, Üstad Bediüzzaman’ın birçok mektubunda bahsi geçmiştir. Bediüzzaman’ın tabiriyle “Risale-i Nur’un avukatı” olan Ahmed Feyzi Ağabeyden, Bediüzzaman bir mektupta şöyle bahseder: “Risale-i Nur’un avukatı ve Aydın havalisinin Hasan Feyzi’si ve o civarın bir Hüsrev’i kardeşimiz Ahmed Feyzi, üç seneden beri Sikke-i Tasdik-i Gaybi’nin Risale-i Nur’a verdiği yüzer işaretle tasdiklerini, tam bir kat’î bürhan olarak hem hadislerden, hem âyetlerden mana ve cifir muvafakatleriyle Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini pek kuvvetli bir surette ispat ediyor.” 

1898 senesinde Isparta Uluborlu ilçesinde doğan Ahmed Feyzi Kul Ağabey 16 Ekim 1972’de Antalya’da vefat etmiştir. 

Sakarya’nın Nuranî direği: Saadeddin Çelik

Sakarya’nın fedakâr Nur Talebelerinden Saadeddin Çelik Ağabey, fedakârlığın zirvesinde bir Nur Talebesiydi. Sakarya’nın manevî ve nuranî bir direğiydi. Takvada da öncüydü. Onun gündeminde, Nur hizmeti, daima birinci sıradaydı. Hemen her akşam nerede bir Nur dersi varsa, kardeşleri organize eder ve beraberce o derse iştirak ederdi. Gidemediğinde ise hep üzüntüsünü dile getirirdi. Gençlerin imanını kurtarmak, onlara dünyanın fani olduğunu hatırlatmak onun en önemli meselelerinden biriydi. Nur Talebeleri ile görüşüp, ayrılırken hep “Rabbim istikametten ayırmasın” duâsını yapardı. Hayatı boyunca Üstadına, Risale-i Nur’a sadâkatten ayrılmadı. 14 Ekim 2016 tarihinde vefat eden Saadeddin Çelik Ağabeyi rahmetle anıyoruz.                         

İstanbul - Aslan Özdemir  

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