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13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Nureddin Topçu’yu rahmetle anıyoruz

10 Temmuz 2020, Cuma
“Bediüzzaman birçok mü’minin imanını takviye eder ve kuvvetlendirir” diyen akademisyen, yazar Nureddin Topçu’yu vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz

Bediüzzaman Said Nursî’yi ömrünün sonuna kadar daima savunan, ömrü sürgünlerle geçen akademisyen, yazar ve fikir adamı Nureddin Topçu 10 Temmuz 1975’de vefat etmişti. 20 Kasım 1909 İstanbul doğumlu olan Nureddin Topçu görev hayatına öğretmen olarak başlamış, dönemin idarecileri tarafından defalarca sürülmüştü. 1944 yılında Denizli’ye sürgün sırasında Bediüzzaman Said Nursî ile tanışan Topçu, memuriyetten atılma pahasına Üstadına ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretlerden sonra Üstad’a hayranlığı ve muhabbeti artan Topçu için artık Bediüzzaman hakikî bir mürşiddir. 

Bediüzzaman’ın manevİ profili

Bediüzzaman’ın manevî profilini çıkartan Topçu bunu şöyle dile getirmiştir, “O hareket adamı idi, girişkendi, herkesle konuşurdu. Dâvâsını anlatırdı. Pısırıklığa ve miskinliğe taraftar değildi. Çok mert ve cesur bir hali vardı. Cesareti, kerameti pek çoktur, saymakla bitmez. Sonra zekâsının buluşları fevkalâdedir. Musîbetlere sabırla razı olmuştu... Kendini vermişti Allah’a... Zaten o eserler hep o hallerin mahsulüdür. Bütün Denizli’de onun zevki ve şevki vardı. Dost-düşman ona hayrandı. Denizli’nin gecesi, gündüz olmuştu... Fethetmişti o Denizli’yi. Onun ruh ve aşk tarafına ulaşılamaz. Onun Allah’a yakınlığı bambaşkadır. O yakınlık bir lütf-u İlâhidir. Sabrı, inzivası, şükrü bambaşkadır. Para nedir bilmez, dünya gözüne görünmezdi. Böyle zatlara pratik bir maksat gözeterek gitmek, onları rahatsız eder. Ruh ve gönül sultanlarına dünyevî basit çıkarlar için müracaat etmek cinayettir, müthiş bir haksızlık ve anlayışsızlıktır”

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