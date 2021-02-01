Nursiman’ın ailesi toplama kampında

İYİ Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ilgi çeken Uygur Türkü Nursiman Abdurraşid’in annesi, babası ve iki kardeşi toplama kampında.

İYİ Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ilgi çeken Uygur Türkü Nursiman Abdurraşid’in hikâyesi Türkiye’nin gündeminde. 2015 yılında yüksek lisans yapmak için Türkiye’ye gelen, 2017’de ise Doğu Türkistan’da kalan ailesiyle iletişimi kopan Abdurraşid, o günden bu yana ailesinden bir iz arıyor. Abdurreşid, Uygur meselesiyle ilgili sosyal medyada tweetler atan ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarla uluslar arası bir farkındalık ortaya koymaya çalışan bir isim. 32 yaşında ve 1 çocuğu var. İYİ Parti grubunda konuşma teklifine, ‘’Derdimizi daha çok kişiye anlatma fırsatı buldum’’ diyerek kabul ettiğini aktardı. Independent Türkçe’ye konuşan Abdurraşid, konuşması sırasında kanalların yayını kesmesine üzüldüğünü söyleyerek, ‘’Sonradan arkadaşlarım bunun doğal olduğunu, daha önce de dışarıdan birinin konuşması sırasında yayının kesildiğini söylediler. Ama keşke böyle bir fırsat bulmuşken sesimizi daha çok kişiye duyurabilseydim’’ diyor.

Perinçek’e dava açacak

Bir televizyon kanalında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nursiman Abdurraşid’in “Türkiye İslâm Partisi’nin militanı” olduğunu, ‘’FETÖ eylemlerine katıldığını’’, ‘’Uygur olmadığını ve Uygurları değil DEAŞ ve El-Kaide içinde olan bir örgütü’’ temsil ettiğini iddia etti. Ekrandan, birden fazla örgüte üye olmakla suçlanan Abdurraşid, Perinçek’e dâvâ açacaklarını da söyledi. 6 kişilik Abdurraşid ailesinden sadece yurtdışına okumaya giden Nursiman ve ablası toplama kampına alınmaktan kurtuldu. Ailenin 55 yaşındaki emekli memur babası, 53 yaşındaki ev hanımı annesi ve 2 erkek çocuğu 2017’de tutuklandı. Nursiman, ailesinin, kendisini ve ablasını Türkiye’ye okumaya gönderdiği için tutuklandığını söylüyor.

