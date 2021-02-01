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1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Nursiman’ın ailesi toplama kampında

01 Şubat 2021, Pazartesi
İYİ Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ilgi çeken Uygur Türkü Nursiman Abdurraşid’in annesi, babası ve iki kardeşi toplama kampında.

İYİ Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ilgi çeken Uygur Türkü Nursiman Abdurraşid’in hikâyesi Türkiye’nin gündeminde. 2015 yılında yüksek lisans yapmak için Türkiye’ye gelen, 2017’de ise Doğu Türkistan’da kalan ailesiyle iletişimi kopan Abdurraşid, o günden bu yana ailesinden bir iz arıyor. Abdurreşid, Uygur meselesiyle ilgili sosyal medyada tweetler atan ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarla uluslar arası bir farkındalık ortaya koymaya çalışan bir isim. 32 yaşında ve 1 çocuğu var. İYİ Parti grubunda konuşma teklifine, ‘’Derdimizi daha çok kişiye anlatma fırsatı buldum’’ diyerek kabul ettiğini aktardı. Independent Türkçe’ye konuşan Abdurraşid, konuşması sırasında kanalların yayını kesmesine üzüldüğünü söyleyerek, ‘’Sonradan arkadaşlarım bunun doğal olduğunu, daha önce de dışarıdan birinin konuşması sırasında yayının kesildiğini söylediler. Ama keşke böyle bir fırsat bulmuşken sesimizi daha çok kişiye duyurabilseydim’’ diyor.

Perinçek’e dava açacak

Bir televizyon kanalında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nursiman Abdurraşid’in “Türkiye İslâm Partisi’nin militanı” olduğunu, ‘’FETÖ eylemlerine katıldığını’’, ‘’Uygur olmadığını ve Uygurları değil DEAŞ ve El-Kaide içinde olan bir örgütü’’ temsil ettiğini iddia etti. Ekrandan, birden fazla örgüte üye olmakla suçlanan Abdurraşid, Perinçek’e dâvâ açacaklarını da söyledi. 6 kişilik Abdurraşid ailesinden sadece yurtdışına okumaya giden Nursiman ve ablası toplama kampına alınmaktan kurtuldu. Ailenin 55 yaşındaki emekli memur babası, 53 yaşındaki ev hanımı annesi ve 2 erkek çocuğu 2017’de tutuklandı. Nursiman, ailesinin, kendisini ve ablasını Türkiye’ye okumaya gönderdiği için tutuklandığını söylüyor.

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  • Sezai MUMCU

    1.2.2021 05:02:58

    TÜRKIYE UYGUR TÜRKLERİNİN HÜRRIYETİ İÇİN ÇİN'E YAPTIRIM OLARAK ÇİN - TÜRKİYE- İNGİLTERE PROJESİNİ GERÇEKLEŞMESİNİN BU KOŞULLARDA MÜMKÜN OLAMIYACAĞINI BİLDİRMELİ. Aksi takdirde Çin'e sen istediğini soydaşlarıma yap ama seninle yine işbirliği yaparım demek gibi ihanet ve İKİYÜZLÜLÜK OLUR!

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