Nusretiye Camiine Galataport gölgesi

İstanbul Karaköy’de yükselmeye devam eden Galataport inşaatı, İstanbul silüetini tehdit ediyor. Nusretiye Camii de inşaatın gölgesinde kayboluyor.

İstanbul’un kıyı şeridi Karaköy’de devam eden Galataport inşaatı, İstanbul silüetini tehdit ediyor. Uzun süredir devam eden ve son günlerde yükselmeye başlayan inşaat sahilden görülebilen Nusretiye Camii’nin önene set çekerken bölgenin silüetini de değiştiriyor. Tophane, Fındıklı mevkiinde devam eden inşaat, uzantılarıyla birlikte sahil boyunca İstanbul’un silüetini değiştiryor. Bölgede yer alan ve mimarisiyle büyük beğeni toplayan Nusretiye Camii de inşaatın gölgesinde kayboluyor.

‘İstanbul silüetinden bir yıldız daha kayıyor’

Vatandaşlar ve siyasiler sosyal medyada “İstanbul’a bir hançer daha saplandı. Silüetten bir yıldız daha kaydı” diyerek duruma tepki geldi. Projeden fotoğraf paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, “Bu fotoğrafta, rant uğruna feda edilen İstanbul silüeti, Fatih’in İstanbul’una ihanet var” ifadesini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helun Fırat, “Kentsel dönüşüm iddialarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul betona gömülüyor” dedi.

Çizer Tarık Tolunay, İstanbul Tophane’de bulunan ve Galataport projesi kapsamında önüne otel inşa edilen Nusretiye Camii’nin fotoğrafını paylaşarak, “İstanbul silüetinden bir yıldız daha kayıyor” dedi. ‘Kentçizer’ Tarık Dolunay’ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şu şekilde: “İstanbul silüetinden bir yıldız daha kayıyor. İnşaat yükseldikçe cami denizden görünmez olacak. (Facebook Özgür Sanal paylaşımından)” Tarihçi Talha Uğurluel’in tepkisi de şöyle oldu: “İstanbul’un gerçek kimliğini haykıran bazı eserler vardır. Bunlar ordunun ön safında duran askerler gibidirler. Hem gösterişli hem de son derece cesurdurlar. Dikkat çeken bir duruşları vardır. Başları dik, dosta düşmana her daim bu memleketin gerçek sahiplerinin kim olduğunu söylemeye devam ederler. İşte İstanbul’un bu fedakar kimlik elçileri Leb-i Derya camilerimizdir. Eğer onların önleri kapatılırsa İstanbul’un bir gayrimüslim şehirden farkı kalmayacaktır! Peki Nusretiye gibi diğer Leb-i Derya eserlerimiz hangileridir?”

Nusretiye Camii tarihçesi



Nusretiye Camii, İstanbul’un Tophane semtinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş selatin camidir. Halk arasında daha çok “Tophane Camii” olarak anılıyor. 1823’teki Firuzağa yangınında yanmış olan “Arabacılar Kışlası Camii”nin yerinde II. Mahmut tarafından yaptırılan ve “Nusretiye” adı verilen cami, 1826’da ibadete açıldı. Yapı, tarihi İstanbul’un sınırları dışında inşa edilmiş en büyük camilerden birisidir. II. Mahmut, caminin yapımını askerî binalarla birlikte başlamıştı. Bu sebeple vakıf binalarla değil, top dökümhanesinin önüne inşa edilen çeşitli askerî yapılarla çevrelendi. Vakıf yapıları yerine etrafındaki Tophane-i Amire ve Tophane Kışlası ile bir bir bütünlük gösteren camii, bu özelliği ile eski külliyelerden ayrılır.