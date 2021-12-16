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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

O amcanın âhı çarpacak

16 Aralık 2021, Perşembe 01:03
UCUZ EKMEK KUYRUĞUNDA BEKLERKEN “BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” DİYEN AMCANIN GÖZYAŞLARI SİYASET GÜNDEMİNDE.

SAĞIR SULTANLAR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Z kuşağı bilmez dediğiniz kuyrukları, kıtlığı, fakirliği bu millete derinden yaşatıyorsunuz. Ekmek kuyruğundaki o gözü yaşlı amcanın âhı sağır sultan-larınızı çarpacak. Sayın Bakan! Kendi servetiniz değil; milyonların ızdırabı, âhı, gözyaşı kılavuzunuz olmalı.”

BU AYIP YETMEZ Mİ?

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “19 yılın mirası bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruk-larında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye, bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile.”

***

O amcanın âhı çarpacak

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, halk ekmek kuyruğunda gözyaşlarını tutamayan yaşlı amca ile ilgili iktidarı eleştirerek, “Ekmek kuyruğundaki o gözü yaşlı amcanın ahı sağır sultanlarınızı çarpacak” dedi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Ekonomik model tutmazsa üzülürüm” sözlerine sert cevap verdi. Uysal, “Sanki ‘İddia kuponu’ yapıyor Sayın Nebati! Devlet, ‘deneme’ yapacağınız yer değildir!” dedi.   Uysal, yaptığı paylaşımda “Halk Ekmek kuyrukları yıllardır bu millete söylediğiniz yalanların, borçlandırılarak tüketilen sanal refahın, yolsuzlukların, kravatlı soygunla kamu kaynaklarının yağmalanmasının, cahilliğiniz neticesinde ‘Çin Model’ diye 84 milyon üzerine oynuyor olduğunuz kumarın bir sonucu. Rehin aldık düşüncesiyle aldığınız keyfi kararlarınızın faturasını ödeyen Türk Milleti, her sabah hafakanlarla güne başlıyor! Bir saat sonrasını bile öngöremiyoruz! Hâlâ vicdanları kararmış bir yandaş tayfa utanmadan sıkılmadan ‘tevil götürmez zırvalıkları’ savunuyor” dedi.

Devlet, ‘deneme’ yapacağınız yer değildir

“Z Kuşağı bilmez dediğiniz kuyrukları, kıtlığı, fakirliği bu millete derinden yaşatıyorsunuz. Ekmek kuyruğundaki o gözü yaşlı amcanın ahı sağır sultanlarınızı çarpacak” diyen Gültekin Uysal, “Kifayetsiz, kamu nosyonundan yoksun yeni Maliye Bakanı Nebati de çıkmış millete ‘Kaybedecek bir asgarî ücret işiniz var, kaybetseniz ne olur; oysa ben 1000 çalışanlı işyerimi kaybederim’ diyor. Sayın Bakan! Kendi servetiniz değil; milyonların ıztırabı, ahı, gözyaşı kılavuzunuz olmalı” dedi. Uysal paylaşımda şunları söyledi: “Üstüne bir de deneme yaptıkları ‘ekonomik model’ tutmazsa da ‘üzülürüm’ demiş! Sanki ‘İddia kuponu’ yapıyor Sayın Nebati! Oysa Milletin ve devletin kaderiyle oynuyorsunuz! Devlet, ‘deneme’ yapacağınız yer değildir; sağlam veri, öngörü, analiz ve tecrübeyle karar alacağınız yerdir! Kredibilitesi, müktesebatı, siyasî yeteneği, devlet tecrübesi olmayan Maliye Bakanı Nebati’nin açıklamaları Bedri Rahmi’nin ‘Eyy dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim” seslenişini aklıma getirdi. Bir Millet kahroluyor!”

***

Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

“Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?” diyen Karamollaoğlu, şu şekilde devam etti: “-150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, -Sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, -Ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz! Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye? Bulgarlar Edirne’ye, İranlılar Van’a, Gürcüler Artvin’e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor! 19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye’ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!”

AHMET TERZİ - ANKARA

 

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