O çocuk özür diledi

Trabzon’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk, “Söylediğime pişmanım, kendisinden özür dilerim” diye konuştu.

Çocuklar çiçektir kirletmeyin - Bitsin bu kirli siyaset CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen kullanan Beratcan, kelimemin anlamını bilip bilmediği sorusuna ise, “Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasî işini bilmiyordum. Kadınlar’ yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan” cevabını verdi. 61 Medya’nın haberine göre, sosyal medyadan tepki aldığını ifade eden Beratcan, “Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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