O ilana tepki

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı köylülerin direnişi sekiz gündür devam ederken YK Enerji’nin Sözcü ve iktidara yakın gazetelere verdiği ilan tepki çekti. YK Enerji ise Sözcü ve iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah, Takvim, Posta, Milliyet, Hürriyet, Türkiye gibi gazetelere çalışanları adına ilan verdi. İlanda, ormana sahip çıkmak için yapılan eylemlerin, YK Enerji’de çalışanlara yönelik olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı.

Şirketin ilanının Sözcü gazetesinde yayınlanması sosyal medyada tepki topladı. Artı Gerçek’in haberine göre, Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti bir haftayı geride bırakırken Limak Holding’in ağaç katliamı da sürüyor.Gazeteci Güventürk Görgülü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ilanı verenler ve yayınlayanlar hakkında çok ciddi etik sorunlar olduğunu belirtirken Gazete hakkında “Gazete olarak yanıltıcı reklam almamak sizin sorumluluğunuzda. Bu ilan metnini okuduğunuzda burada bir sorun görmüyorsanız, bitirdiğiniz okullara tekrar baştan başlayın” ifadelerini kullandı. Görgülü, ayrıca, “Eğer işçiler aralarında para toplayıp bu ilanı vermemişlerse buna ahlaksızlık denir. Hadi bu ilanı hazırlayan plaza insanlarının anlayacağı dilden ifade edeyim: Bu işte çok ciddi etik sorunlar var. Üstelik hem ilanı ve en, hem de yayınlayanlar için...” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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