‘O kanunu yürürlükten kaldırdık’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada mahkemelerinde yargılanan ve mağdur edilen milletvekillerinin yakınlarından oluşan heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, 27 Mayıs 2019 tarihinde Yassıada’da bir program düzenlediklerini, orada Yassıada Mahkemesi kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini belirtti. Şentop, “Mahkemede alınan kararların hükümsüz sayılmasına ilişkin mahkeme veya parlamento bir karar alabilir ama bunun mahsurları var. Sonuçta adı ‘mahkeme’ olan bir mahkemenin kararlarını parlamento geçersiz sayacaktı. Biz böyle bir yol açarsak ileride başka mahkeme kararları da parlamento kararlarıyla yok sayılabilir. Bu nedenle biz bunun yerine ‘Bu sonucu doğurabilecek, ama hukuk sistemi bakımından da bir sorun çıkartmayacak bir şey bulalım’ dedik. O da Yassıada Mahkemesi’ni kuran kanunu yürürlükten kaldırmaktı. (…) Bu kanunu geriye dönük olarak yürürlüğe soktuk” diye konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz