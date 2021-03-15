O kaza sorgulanmalı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bingöl’den Tatvan’a giderken meydana gelen ve 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile beraberindeki 10 askerin şehit olduğu helikopter kazasını Meclis gündemine taşıdı.

“Bu kaza sorgulanmalı, Hulusi Akar soruları cevaplamalı” diyen CHP’li Bakan, Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “Söz konusu helikopterde hangi teknolojik ekipman ve sistemler bulunsaydı bu kaza önlenebilirdi? Söz konusu helikopterin modernizasyon seviyesi nedir? Gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır? Dünyada sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri mevcutken, “önlenebilir kaza” olarak nitelendirilebilecek bu olay nasıl açıklanmaktadır? Gerekli teknolojik ekipmanlar için bütçe ayrılmış ve söz konusu helikopter modernize edilmiş midir? Değilse, 11 şehidimizin sorumlusu kimdir/kimlerdir?”

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.