O kurtuldu, 30 yıl sonra oğlu gitti

Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmada savcı sayısı 6'ya yükseltildi. İş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi de iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi.

Emekli madenci İsmail Yıldız, Amasra’da maden faciasında vefat eden oğlu Öner Yıldız ile ilgili konuştu. Amasra’da maden ocağında 1992 yılında yaşanan grizu kazasından sağ kurtulan İsmail Yıldız, faciayı televizyon izlerken öğrendiğini söyledi. Yıldız, “30 yıl önce ben yaşadım, şimdi oğlum yaşadı ama gitti. Bu acı çok zor durum. Önceki gün yaşanan kazada, ben kuyu başına gidince madende çıkan arkadaşlarına ve diğer madencilere oğlumu sorduğumda ‘İsmail Abi sen bilirsin, sen eski madencisin’ dediler bana; ‘Eyvah’ dedim ben, ne olduğunu anladım ama çocuklarıma dahi söyleyemedim. Anladım her şeyi ama iş işten geçmişti, yapacak hiçbir şey yoktu” dedi.

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