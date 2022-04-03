O madde metinden çıktı

AKP, torba yasa teklifinde yer alan ‘şirket şöhretine zarar veren’ yayınlara ceza maddesini tekliften çekti.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren 39 maddelik torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yasa teklifinin en tartışmalı maddelerinden olan şirketlerin “itibarını ve şöhretini sarsacak yayın” yapanlara 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngören madde tekliften çıkarıldı. Teklifin en tartışmalı maddesi olan ve muhalefetin, iktidara yakın şirketlere “koruma sağlamayı amaçladığı” eleştirilerine yol açan, şirket itibarına zarar verici yayınlarla ilgili madde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) verdiği önergeyle metinden çıkarıldı. AKP, maddenin geri çekilmesini, “tekrar değerlendirilmesi” gerekliliğine dayandırdı. Haber Merkezi

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