O nasıl mimarlık, nasıl mühendislik

Şanlıurfa’da 15 Mart tarihinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen ve 17 kişinin öldüğü selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Selin bu kadar yıkıcı olmasının sebeplerinin başında dere yataklarına kurulan yapılar geliyor. 2021 İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) raporunda da Cavşak, Karakoyun, Akpınar dereleri için taşkın uyarısı yapılması dikkat çekiyor. Dere yataklarına kurulmuş mahallelerde yaşayanlar da belediye yetkililerinin duruma göz yumduğunu ifade ediyor. Selin üzerinden neredeyse iki hafta geçmek üzere. Ancak Mance, Sırrın gibi mahallelerde selin izlerini görmek mümkün. Pek çok bina çamur içinde. Sırrın Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Yılan, selde neredeyse boğulacaklarını belirterek “Hepsi 10-15 dakika içinde gerçekleşti. Kıyamet kopuyor gibi oldu. Bu dereden su taşmaması için en az 2 metre perde beton dökülmesi lazım. Derenin içine iskan verip 12 kat imar vermişler. O imar nasıl bir imardır, nasıl bir mühendisliktir?” dedi.

Haber Merkezi