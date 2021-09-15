O otele haciz

Unico Sigorta ve SBK Holding aleyhine, Paramount Otel’e ihtiyati haciz kararı geldi.

Otelin ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent adlı şirkete devredilmesine karşın parasının ödenmediğini belirterek, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2019 yılında dâvâ açmıştı. Bu dâvâyı kazanmış ve mahkeme 15.4 milyon dolar ödenmesine karar vermişti. Ödeme yapılmayınca da haciz kararı alınmıştı. Uras ayrıca, devrin muvazaalı olduğunu da belirterek hem bu işlemin, hem de otelin üst kullanım hakkının devrinin iptali için de SBK Holding ve Unico Sigorta aleyhine 2021 yılında iki dâvâ açtı. Her iki dava birleştirildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, 10 Eylül 2021 günü İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada da ara karar verildi. Mahkeme kararında, “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkânsız hale gelmesi, ciddî zarar doğması ihtimaline karşı, dava konusu otelin üst hakkı ile Ufuk Turizm İşletmeleri hisselerine ihtiyati haciz konulmuştur” denildi.