O oylar farkın 16 katı

İstanbul’da 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın oylarının birbirine çok yakın olması, oy oranları az olan diğer partilerin 23 Haziran’daki seçimde tercihlerinin ne olacağının önemini artırıyor.

İmamoğlu’nun oyları artacak Tekrar sayımların ardından iki aday arasında son açıklanan fark 13 bin 729 olmuştu. 24’ü bağımsız 32 adayın yarıştığı seçimde İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar ise 224 bin 37 oy aldı. Bu, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkının 16 katına denk. 24 bağımsız adayın aldığı 14 bin 657 oy da iki aday arasındaki farktan daha büyük. BBC’nin derlediği habere göre Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, YSK’nın İstanbul kar arı hakkında “Bu defa da ülkemizde cüppeli darbe cereyan etmiştir” dedi, parti olarak kararı kınadıklarını açıkladı. Ancak partinin 23 Haziran’daki seçime girip girmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Partinin 31 Mart’taki İBB Başkan Adayı Ersan Gökgöz, YSK kararının hukuki ve adaletli olmadığını söylediği paylaşımında parti içi değerlendirmelerinin ardından bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

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