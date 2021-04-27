O parayı müteahhite değil, vatandaşa ödeyin

Gelecek Partisi tam kapanma açıklamasında herhangi bir destek paketinin açıklanmamasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi’nin bu konuda yayınladığı video mesajda, “18 günlük devlet garantili 1,5 milyar liranın müteahhitlere değil, vatandaşlara ödenmesi” çağrısı şu şekilde dile getirildi: “Bu 18 günde geçmediğimiz köprülerden, tünellerden, binmediğimiz trenlerden, inmediğimiz garlardan, uçak yüzü görmememize rağmen havalimanlarından, hazinenin müteahhitlere ödeyeceği para tam 1,5 milyar lira. Gelecek Partisi olarak teklifimiz şudur, bu 18 günlük devlet garantili 1,5 milyar lirayı müteahhitlere değil, vatandaşlara ödeyin.”

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