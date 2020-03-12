O teklifi geri çekin

Dernekler kanunu’nda yapılmak istenen ve “fişleme” anlamına gelebilecek düzenlemeler ihtiva eden değişiklik hakkında basın açıklaması yapan MAZLUMDER teklifin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dernekler kanunu’nda yapılmak istenen yeni bir değişiklik, “fişleme” anlamına gelebilecek düzenlemeler ihtiva ediyor. Bu sakıncayı kamuoyunun dikkatine sunmak üzere MAZLUMDER, bütün şubelerinin katılımıyla ortak bir basın açıklaması düzenledi.

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada örgütlenmenin otoriterleşmenin önündeki en büyük engel olduğu hatırlatılarak, “Kanun teklifinin gerekçesinde, katılımcı demokrasinin gereği en çok üyeye sahip STK’nın bilinmesi, kamu yararı vb. gerekçelerle değişiklik yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak değişikliğin kamu yararına ve “katılımcı demokrasinin” gelişimine katkısı anlaşılır olmadığı gibi, “fişlenme” korkusuyla derneklere üye olan veya üye olmayı düşünen insanları ürkütme potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye’nin geçmiş tecrübelerinde, bir dönem teşvik edilen ve üyeliği pirim getiren kimi derneklerin bir süre sonra düşmanlaştırılması ve üyeliğinin suç sayılması gibi örnekler bulunmaktadır. Bu tecrübeleri yaşamış bir toplumun, “fişleme” anlamına gelecek bir uygulama karşısında çekingen davranacağı ve sonuçta örgütlenme hürriyetinin yara alacağı açıktır” denildi.

Özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor

MAZLUMDER’in açıklamasının devamında “Ayrıca teklif, Anayasanın 20. Maddesinde ifade edilen “Özel hayatın gizliliği’ ile ilgili ‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme’ hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir” İlkesini de ihlâl etmektedir. Kamunun sorumluluğunda olan birçok alanda gönüllülük prensibi ile faaliyette bulunan derneklerin varlığının günümüz yönetim anlayışında son derece önemli olduğunu hatırlatır, bu teklifin kanunlaşması halinde sivil katılımın olumsuz etkileneceğini ve insan hakları açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkacağını kamuoyunun dikkatine sunarız. Karar verici mercii olan Meclis’i, örgütlenme özgürlüğünün kullanımını zorlaştıracak ve kişisel verilerin korunması ilkesini zedeleyecek teklifi geri çekmeye dâvet ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Teklifle ne öngörülüyor?

Plan bütçe komisyonunda kabul edilen ve TBMM genel kurul gündeminde olan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba yasa teklifi ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23. maddesinde düzenleme yapılmakta; dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sonra erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay içerisinde bildirilme zorunluluğu getirilmektedir. Kanuna eklenen geçici madde ise maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut üyelerin ad, soyad, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerinin mülkî idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü getirmekte ve bu bildirimleri yerine getirmeyenler için idari para cezası öngörmektedir. İstanbul – Yeni Asya