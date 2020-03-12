"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

O teklifi geri çekin

12 Mart 2020, Perşembe 01:42
Dernekler kanunu’nda yapılmak istenen ve “fişleme” anlamına gelebilecek düzenlemeler ihtiva eden değişiklik hakkında basın açıklaması yapan MAZLUMDER teklifin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dernekler kanunu’nda yapılmak istenen yeni bir değişiklik, “fişleme” anlamına gelebilecek düzenlemeler ihtiva ediyor. Bu sakıncayı kamuoyunun dikkatine sunmak üzere MAZLUMDER, bütün şubelerinin katılımıyla ortak bir basın açıklaması düzenledi.

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada örgütlenmenin otoriterleşmenin önündeki en büyük engel olduğu hatırlatılarak, “Kanun teklifinin gerekçesinde, katılımcı demokrasinin gereği en çok üyeye sahip STK’nın bilinmesi, kamu yararı vb. gerekçelerle değişiklik yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak değişikliğin kamu yararına ve “katılımcı demokrasinin” gelişimine katkısı anlaşılır olmadığı gibi, “fişlenme” korkusuyla derneklere üye olan veya üye olmayı düşünen insanları ürkütme potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye’nin geçmiş tecrübelerinde, bir dönem teşvik edilen ve üyeliği pirim getiren kimi derneklerin bir süre sonra düşmanlaştırılması ve üyeliğinin suç sayılması gibi örnekler bulunmaktadır. Bu tecrübeleri yaşamış bir toplumun, “fişleme” anlamına gelecek bir uygulama karşısında çekingen davranacağı ve sonuçta örgütlenme hürriyetinin yara alacağı açıktır” denildi.

 

Özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor

MAZLUMDER’in açıklamasının devamında “Ayrıca teklif, Anayasanın 20. Maddesinde ifade edilen “Özel hayatın gizliliği’ ile ilgili ‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme’ hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir” İlkesini de ihlâl etmektedir. Kamunun sorumluluğunda olan birçok alanda gönüllülük prensibi ile faaliyette bulunan derneklerin varlığının günümüz yönetim anlayışında son derece önemli olduğunu hatırlatır, bu teklifin kanunlaşması halinde sivil katılımın olumsuz etkileneceğini ve insan hakları açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkacağını kamuoyunun dikkatine sunarız. Karar verici mercii olan Meclis’i, örgütlenme özgürlüğünün kullanımını zorlaştıracak ve kişisel verilerin korunması ilkesini zedeleyecek teklifi geri çekmeye dâvet ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Teklifle ne öngörülüyor?

Plan bütçe komisyonunda kabul edilen ve TBMM genel kurul gündeminde olan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba yasa teklifi ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23. maddesinde düzenleme yapılmakta; dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sonra erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay içerisinde bildirilme zorunluluğu getirilmektedir. Kanuna eklenen geçici madde ise maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut üyelerin ad, soyad, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerinin mülkî idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü getirmekte ve bu bildirimleri yerine getirmeyenler için idari para cezası öngörmektedir. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

    O teklifi geri çekin

    Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

    Kayıp mültecilerin dramı

    Ahmet’in bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

    Tüketimle büyüme işsizliğe çare olamaz

    Küresel ticaret karantinada

    Hapiste hafız oldu

    Anadolu’da devam eden gelenek: ‘Tabutluk kilim’

    Trabzonspor averajla lider

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    İtalya’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

    DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti

    Hollanda Büyükelçiliği'nden koronavirüse karşı 'kelle paça' önlemi

    Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı

    2016'dan bu yana Suriye'de 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

    Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal edecek

    Ali Babacan partisinin programını açıkladı

    3 Bakandan ortak 'koronavirüs' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronavirüsün düşündürdükleri
    Ahmet BATTAL

    Yüreği yiyen ve yüreği atan yargı
    Mikail YAPRAK

    Müslüman papazın vasiyetnamesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi, “ya bendensin, ya hainsin!” zihniyetidir
    Genel

    Hapiste hafız oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiyi hep 12’den vurdular
    Süleyman KÖSMENE

    Bir koltuğa iki karpuz sığar mı?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirete hazırlık ve üç aylar
    Genel

    Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.