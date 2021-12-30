Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve esk, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde o dönem bakanlık yapan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın adının geçtiği operasyonlarla ilgili bir soruya cevap vererek, “Ben adı geçen bakanların Yüce Divan’a gitmesi, aklanacaklarsa da orada aklanmaları gerektiğini söyledim. Bunu yüksek sesle söyleyen iki kişiydik. Biri bendim, biri de Nihat Ergün’dü. Bizim gibi düşünen başkaları da vardı, ama yüksek sesle söyleyemiyorlardı” dedi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, 17-25 Aralık döneminde parti tarafından uyarıldıklarını belirten Dinçer, “Ben uyarıya rağmen fikrimi söylemeye devam ettim. Yüce Divan’da yargılansınlar diye oy da kullandım. Sebebi de şuydu: O Yüce Divan nasıl olsa kurulacak. AK Parti iktidardayken kurulmuş olsaydı en azından AK Parti kendi içinde yanlış yapanlara hesap sormuş olacaktı” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.