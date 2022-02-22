O zincir kırılmadan elektrik fiyatı düşmez

Elektrikte; dağıtım, görevli tedarik ve taşeron şirketlerinden kâr zinciri kurdular.
Tek iple oynatılan kuklalar aynı kasayı dolduruyor. Elektrik şirketleri, perakende enerji bedelinin yanı sıra, dağıtım bedelinden elde ettikleri gelirden de bilmediğimiz bir oranda kâr ediyorlar. Şebeke yatırımları ve bakım onarımları da kendi şirketlerine ihale ederek, ayrıca kâr elde ediyorlar. Gazete Duvar’ın haberine göre, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tamer, EPDK’nin açıklamasıyla kamuoyunda, şirketlerin sadece yüzde 2,38 kâr ettiğine yönelik yanlış bir algı oluştuğuna vurgu yaparak, “Neredeyse hepsinin elektrik üretim santralı var, oradan da kâr elde ediyorlar. Bir tür kâr zinciri kurmuş durumdalar. Kendi kendilerine kestikleri faturaların toplamı, sonuç olarak vatandaşın faturasına ekleniyor. Bu zinciri kırmadan, elektrik maliyetleri makul seviyelere gerilemez” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi