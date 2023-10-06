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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Öcalan’dan ‘tarafsızlık’ mektubunu getiren akademisyen görevden uzaklaştırıldı

06 Ekim 2023, Cuma 19:17
Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden üç gün önce PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Kürtlere yönelik ‘tarafsızlık‘ mektubunu basına okuyan Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında açılan soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştırıldı.

diken’in haberine göre, 2019 yerel seçimlerinden sonra muhalefetin desteklediği CHP adayları Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi büyükşehirleri kazanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyse tartışmalı şekilde iptal edilerek 23 Haziran 2019’da yeniden yapılmasına karar verilmişti. Bu süreçte Kürt oylarını almak isteyen iktidar Abdullah Öcalan’ın ‘tarafsızlık’ mektubunun iktidara yakın kanallarda okutulmasına izin vermiş; bu mektubu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan okumuştu. Özcan, mektubu basına okurken yaptığı röportajlar da devlete ait basın kuruluşlarından Anadolu Ajansı ve TRT6’da yayınlanıyordu. Öcalan’ın mektubunun okutulması muhalefetin tepkisini çekmişti. Şimdilerdeyse Özcan hedefte. Hakkında ‘terör örgütü liderini övmek’ten soruşturma açılan Özcan, Munzur Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırıldı. 

 

Haber Merkezi

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