'Öcalan' iktidar blokuna oy kaybettirdi

PİAR Araştırma şirketi, kasım ayında gerçekleştirdiği Türkiye siyasi gündem araştırmasında partilerin oy oranlarındaki son durumu gözler önüne serdi.

10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu yöneltildi. CHP, yüzde 23,3 oy oranı ile birinci parti konumunu sürdürürken, AKP’nin oy oranı yüzde 22,8’de kaldı. PİAR Araştırma, Bahçeli’nin 'Öcalan' çağrısı sonrası partisinin 1,5 puan, AKP’nin ise 2 puan oy kaybı yaşadığı analizi paylaştı. Haber Merkezi

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