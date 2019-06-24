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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Öcalan mektubu ters tepti

24 Haziran 2019, Pazartesi 22:39
AKP’nin seçim kaybındaki en önemli nedenlerden birisi olarak da seçim stratejisindeki kafa karışıklığı gösteriliyor.

31 Mart seçimlerini “ülkenin beka sorunu” üzerine kuran ve İmamoğlu ile ona destek verenleri “PKK ile işbirliği içinde olmakla” suçlayan Erdoğan ve ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 20 Haziran’da Anadolu Ajansı aracılığıyla servis edilen “Öcalan’ın HDP seçmenine tarafsızlık çağrısı yaptığına” ilişkin mesajına destek vermesinin, AKP ve MHP tabanlarının tepkisine yol açtığı ifade ediliyor. BBC’nin haberine göre AKP ve MHP tabanından İmamoğlu’na yönelik en az yüzde 3,5’luk oy kaymasının en önemli nedenlerinden birisinin de Erdoğan ve Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubu üzerinden, Kürt seçmeni etkileme girişimi gösteriliyor.

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