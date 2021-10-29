Oda başkanına göre taksi sayısının artışına ihtiyaç yok

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedilmesine ilişkin, “İstanbul’da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur.” dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplantının ardından, İBB’nin uzun bir süredir taksicilerin sorunlarına odaklanmak ve birlikte yapıcı şekilde sorunların üstüne gitmek yerine, kamu kaynağı ile taksicileri yok sayan ve alternatif olmasını hedeflediği bir sistemi dayatmaya çalıştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde önceki hafta başlattığı genel taksi denetiminde cezalandırılan 77 taksinin sadece 17’sinin İstanbul’da çalıştığını belirten Aksu, “İTÜ’ye yaptırdığımız bilimsel araştırmanın sonuçlarına acaba hiç baktılar mı? Biz tekrar ısrar ediyoruz, gelin ortak akılla, bilimsel çalışmalarla sorunlarımıza çözüm arayalım. Buradan İBB’ye çağrıda bulunmak istiyoruz. Toplu taşımanın fiyatını indirin, kalitesini arttırın ve sektörümüzün sorunlarını görmezden gelmeyin.” diye konuştu.