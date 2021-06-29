OECD: Türkiye rüşvetle mücadele etmeli

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’ye soruşturma ve kovuşturma bağımsızlığını korumak dahil, yurtdışı rüşvetle mücadeleyi hızlandıracak reformları acilen uygulamaya koyması çağrısında bulundu.

OECD, Türkiye’nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin uygulanması veya yurtdışı rüşvet suçlarının çok düşük düzeyde denetlenmesi konularında çalışma grubunun endişelerini gidermek için yeterli adım atmadığını da belirtti. Reuters’ta yer alan habere göre, Açıklamada, OECD heyetinin sözleşmenin “önemine rağmen Türkiye’nin herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarı ile sonuçlandırmadığını ifade ederek, Türkiye’nin bu konudaki çabasını güçlendirmesi çağrısı” yaptığı belirtildi.

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