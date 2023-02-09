Öfkeyle felâket yönetilmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Antakya’daydım. Bu felaket öfkeyle, nefretle, tehditle yönetilemez” mesajıyla bir video paylaştı. Büyük bir yıkımın söz konusu olduğunu ifade eden Ali Babacan, “Televizyon ya da telefon ekranlarında gördüğünüz her bir kurtarma faaliyetinin karşısında ekranlarda görmediğiniz en az 100 tane kurtarmama, kurtaramama faaliyeti söz konusu. Yani bir faaliyet yok. Enkazlar var. 10-15 katlı binalar yıkılmış. Aileler binaların etrafında yardım bekliyor ama hareket yok. Yıkılan 100 binanın belki 1 tanesinde kurtarma faaliyeti var. Diğerlerinde hiçbir faaliyet yok. İnsanlar çaresiz bir şekilde bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yardımı engellediler

Sosyal medya karartma kararının çok büyük bir hata olduğuna ifade eden Babacan, “Olması gereken; devletin, hükûmetin güvenilir ve itibarlı bilgi kaynağı olmasıdır. İnsanlar doğruyu öğrenmek istediğinde resmî kanallardan, hükûmetten, iktidardan duymalıdır. Ayrıca sosyal medya acil yardıma ihtiyacı ulaştırabilecek vatandaşlarımızla o desteği ulaştırabilecek kurumlar ve vatandaşlarımız arasındaki en önemli iletişim köprüsüdür. Sosyal medyayı kapatmak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dillendirmesini engellemektir. Yardımı engellemektir” dedi.

Nefret dili kullanamazsınız

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Babacan şunları söyledi: “Dün ve bugün kullandığı öfke ve nefret dili bugünlere yakışan bir dil değil. Bugünlerde ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde öfke ve nefret dili kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz. Bu ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenenler, sağduyuyla, aklıselimle yönetmek zorunda. Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez. Duygu kontrolü, öfke kontrolü böyle dönemde devleti yönetenlerin sahip olması gereken en önemli meziyetlerden bir tanesidir.”

ANKARA - FATİH KARAGÖZ