Oğlum şahitlik yapmasın diye öldürüldü

15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarından Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok ile ilgili, Nihal Olçok, HalkTV’de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oğlu Abdullah Olçok’un da babasıyla birlikte öldürüldüğü akşamı anlatan Nihal Olçok, hem kocasının hem oğlunun keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü savundu. Olçok, Erol Olçok’un öldürülmesinin ardından oğlununun da şahitlik yapamaması için öldürüldüğünü söyledi.

Nihal Olçok, “Abdullah’ın vurulması yüzde 100 suikasttır. 17 yaşındaki madde kullanmayan aklıselim lise son öğrencisi olan, ders notları belli, ailesi belli bir çocuğun şahitliği hem Türkiye’de hem uluslar arası hukukta değer görür. 17 yaşındaki bir çocuk 15 Temmuz’un tarihini değiştirebilir. O tarih değişmesin diye Abdullah’ı vurdular” diye konuştu.

Haber Merkezi