"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak”

15 Ekim 2022, Cumartesi 17:00
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Bartın'daki patlamada 41 madenci vefat etti - Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı.  Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu. Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Göçük altında kalan maden işçisi Mehmet Bulut’un annesi Nebile Bulut’un göçük altındaki evladına seslenişi yürekleri dağladı. “Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak” diyen Nebile Anne şöyle konuştu:  “Oğlum iki senedir madencilik yapıyor. Amasya itfaiyesindeydi. 30 yaşındaydı… Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak, diye bekliyorum ama böyle olmasa ne yaparım bilmiyorum şu anda. Bağırıyorum bağırıyorum. Sesi çıkmadı bir yerden. Bilmiyorum. 1 ay sonra bir yaşına girecek çocuğu var. Doğum günü yerini ayarlamıştı, doğum gününü yapacaktı. Oğlumun sesini dün (önceki) sabah 10’dan beridir duymadım. İşten gelse ara, işe gitsin ara. Canı sıkılırsa arardı görüntülü… Ne yapacağız bilmiyorum. Oğlum duy sesimi yavrum. Yavrum evlat acısı yaşatma bana. Yavrum dayanamam."

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bartın'daki patlamada 41 madenci vefat etti - Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Facia nedeniyle miting ertelendi

    “Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak”

    Süt savaşları başladı

    Vefat eden maden işçileri gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen Polis Sami Altıntaş şehit oldu

    Venezuela'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

    Anlaşma sağlanamadı, Fransa'daki büyük grev devam edecek

    "Yaşadığım en büyük acı''

    Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

    Haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 135. kez karşı karşıya geliyor

    Üzüntüyle izlediler

    Konuşan Türkiye’den susan Türkiye’ye

    Uysal: Sansür yasası

    Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    OLAF raporu: Frontex, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas etti

    Bu miting eczacının son çığlığı

    UEFA ülke puanında 14. sıraya yükseldik

    'Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin'

    Köln’de ezan sevinci

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasiyyunu irşad”
    Misbah ERATİLLA

    Yusuf Hoca ve Bediüzzaman
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye 1947 daveti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bartın'da madendeki patlamada vefat sayısı 25'e yükseldi
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluğun soruşturulması mı yasaklanıyor?
    Risale-i Nur'dan

    İnkılap kusurlarını üç-dört adama verip tamire çalışsanız
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir gün el yıkama ile hastalıklar önlenir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Bir tebessümün tevafukları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.