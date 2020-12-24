OHAL hukukunun devamı niteliğinde

İçişleri Bakanlığı’na dernek yöneticilerini görevden alma, derneklere kayyım atayabilme ve dernekleri faaliyetten alıkoyma yetkisi veren kanun teklifi, örgütlenme özgürlüğüne ağır bir darbe vuracağı ve sivil toplum örgütlerini çalışamaz duruma getireceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Hak temelli savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, kanun teklifini OHAL hukukun bir devamı olarak nitelendiriyor. gazeteduvar’ın haberine göre, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 43 maddelik Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Bugün Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen yasa teklifi kabul edilirse Dernekler Kanunu’nun yedi, dernek faaliyetlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı Yardım Toplama Kanunu’nun ise dört maddesi değişecek.

STK’lar tehlikede

Konuyu değerlendirenlerden Denge ve Denetleme Ağı Direktörü Hayriye Ataş, sivil toplum örgütlerinin hareket ve savunuculuk alanlarının OHAL döneminden itibaren büyük ölçüde daraltıldığını ifade ederek, söz konusu düzenlemenin OHAL hukukunun bir devamı olduğunu vurguluyor. Ataş, ayrıca, “Bu kanun teklifi, yasalaşırsa yargı hükmü gerekmeksizin sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri durdurulabilecek ve sivil toplum örgütleri kapatılabilecek. Yani kolluk kuvvetinin hazırlayacağı bir fezleke ile derneklere soruşturma açılabilecek.(...) Hukuk devleti normlarından oldukça uzaklaştık. Toplumsal ve siyasi kutuplaşma oldukça fazla. Bu durum korku ortamını körükleyecek ve muhalifleri ses çıkaramaz hale getirecek. Normalleşme beklerken kutuplaşmayı ve toplumsal uzlaşmayı yıkıcı bir kanun teklifiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.