OHAL’i reddediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanının ilan ettiği ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek 10 ili kapsayan, üç ay süreli OHAL kararına ilişkin, “Cumhurbaşkanına orantısız sürede, orantısız yetki veren OHAL yasasını kesinlikle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanının yeteri kadar yetkisi, Cumhurbaşkanının yeteri kadar söz sahibi olabileceği yetkileri ve kararnameleri var. Onları uygularsa zamanında yaparsa milletimiz bu felaketi bu kadar acı bir şekilde yaşamaz. Biz aynı zamanda OHAL yasasını çıkartmak isteyen bu iradeye yani Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu iktidara kesinlikle güvenmiyoruz” dedi. Ankara - Anka

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