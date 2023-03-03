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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

OHAL ilan edilen illerdeki engelli ve yaşlılara bakım hizmeti

03 Mart 2023, Cuma 13:11
Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bulunan ve bu illerden nakli yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başka illerdeki kuruluşlara yerleştirilen engelliler ve yaşlılara bakım hizmeti sunulabilmesi için gerekli gelir ölçütü şartı OHAL süresince aranmayacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Sosyal Hizmetler Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OHAL ilan edilen illerde bulunan ve bu illerden nakli yapılarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başka illerdeki kuruluşlara yerleştirilen engelliler bakımından durum bildirir sağlık raporu bulunması şartıyla ülke genelindeki özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan gelir ölçütü şartları OHAL süresince aranmayacak.

65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına yönelik hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için 2828 sayılı Kanun'da yer alan gelir ölçütü şartına da OHAL boyunca bakılmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının OHAL ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, OHAL'in gerekli kıldığı durumlar sebebiyle koruma ve bakım hizmeti alanların nakledildiği illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

OHAL ilan edilen illerde 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, meydana gelen depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmayacak.

AA

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