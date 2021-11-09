OHAL Komisyonu anayasayı ihlâl etti

OHAL Komisyonunun “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin başvurularına ret kararı verilmesine tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “ OHAL Komisyonu yetkisini aşarak kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış ve Anayasa’yı ihlâl etmiştir” dedi.

T24’ün haberine göre Çerkezoğlu, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL koşullarında hukuksuz biçimde darbecilerle aynı çuvala sokularak ihraç edilen bilim insanlarını, çok uzun yıllardır emeğin hakları ve sosyal adalet için yaptıkları bilimsel çalışmalarından tanıyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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