OHAL Komisyonu lağvedilmeli

‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ilân edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile binlerce kişi kamu kurumlarından ihraç edildi.

Görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere 2 yıllığına kurulan ve süresi 1 yıl uzatılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu geçen 3 yılda da çalışmalarını tamamlamadı. 23 Ocak 2021 tarihinde görev süresi dolacak olan Komisyon’un önünde halen binlerce dosya bulunuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvurunun üzerinden aylar hatta yıllar geçmesine rağmen haklarında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeyen Eğitim-Sen Başkanı Nejla Kurul, Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, akademisyen Ali Rıza Güngen ve Cemal Yıldırım’a göre komisyonun lağvedilmesi gerekiyor.

Bir yıl daha uzatılabilir

23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, 22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başladı. Komisyon’un 2 Ekim 2020 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre 126 bin 300 başvurunun 110 bin 250’si karara bağlandı. Karara bağlanan başvuruların 12 bin 680’i kabul, 97 bin 570’si ise ret olurken 16 bin 50 dosyayla ilgili inceleme devam ediyor. Halihazırda binlerce başvuruyu sonuçlandırmayan Komisyon’un görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği ifade ediliyor.