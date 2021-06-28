OHAL Komisyonu lağvedilsin

Süleyman Özışık’ın açıklamalarının ardından iktidara “Binlerce dosyada iade kararı neye göre verilmiştir?” diye soran İstanbul KHK’lılar Platformu, OHAL İnceleme Komisyonu’nun lağvedilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamayı İstanbul KHK’lılar Platformu adına Fikret Beğer yaptı. Beğer, “OHAL döneminde 31 KHK ile toplamda 152 bin kamu emekçisi ihraç edildi. İhraç edilen kamu emekçileri gasp edilen haklarını aramak için başvuracakları bir mahkeme bile bulamadı. (…) OHAL’in bir ürünü olan ve 1 yıllığına kurulan Komisyon, OHAL bittiği ve görev süresi dolduğu halde görev süresi iki kez uzatılarak hâlâ varlığına devam etmekte hâlâ emekçilerin yargıya ulaşmasının önünde engel olmakta ve hâlâ emekçileri oyalamaktadır. OHAL İnceleme Komisyonu, 126 bin dosyadan 115 bin dosyayı (% 90) inceleyip karara bağlarken 11.550 (% 10) dosyayı hâlâ inceleme aşamasında bekletmektedir. Komisyon, nasıl çalışıyor? Kriterleri nelerdir? Neye göre karar veriyor? İşleyiş yöntemi nedir? Bunca zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ bilinemiyor /bilemiyoruz. Şeffaf olmadığı gibi tamamen keyfi bir çalışma tarzı benimsediğini görüyoruz. (…) Bizlerin yıllardır söylediği gibi OHAL Komisyonunun aldığı bütün red kararları iptal edilmeli, kalan dosyalarda kabul kararı verilmeli ve komisyon derhal lağvedilmelidir.”

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