OHAL MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ ENGELLEMEK VEYA GECİKTİRMEK İÇİN KURULDUĞU KARARLARIYLA DA ANLAŞILAN KOMİSYONUN GÖREVİ 22 OCAK’TA SONA ERİYOR.

İKTİDAR SANDIĞA GÖMÜLDÜKTEN SONRA

KHK’LI Prof. Dr. Mehmet Altan: “Dokunulmazlık zırhına güvenen, anayasal suç işlemekten korkmayan, geride büyük acılar bırakan, 7 bürokratın yönetimindeki zulüm mekanizması kalkıyor. Geride bıraktığı ağır hasar herhalde hukuk uyandığında giderilecek. Bu da ancak bu iktidarın seçimde sandığa gömülmesinden sonra gerçekleşecek.”

MECLİSTE KOMİSYON KURULMALI

KHK’lı hukukçu ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu: “Ağaç kabuğu yesinler denilen mağdurların haklarını araması sürekli olarak engellenmek isteniyor. Komisyonun iade ve red kararlarındaki çelişkilerin ve yol açtığı mağduriyetlerin belirlenebilmesi ve giderilebilmesi için TBMM’de bir komisyon kurulmalı.”

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OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, OHAL Komisyonunun lağvedilmesi ile ilgili, “Bu zülüm mekanizmasının ve Kenan Evren gibi dokunulmazlık zırhına bürünmüş 7 bürokratın geride bıraktığı ağır hasar herhalde hukuk uyandığında giderilecek” dedi.

Gazeteci Yazar Mehmet Altan, OHAL Komisyonunun lağvedilmesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Artı Gerçek’te yazan Altan, kamudan atılanların haklarını araması için de 7 kişilik bir OHAL Komisyonu kurulduğunu hatırlatarak “OHAL Komisyonu’nun 7 üyesi, kendilerini de bağlayan Anayasa’nın 153. Maddesinin emrini yok saydı… AYM’nin hakkımda verdiği kesin ve bağlayıcı “hak ihlali” kararını uygulamadı ve anayasal suç işledi. (...) Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görevinin 22 Ocak’ta bitmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

İktidar seçimde sandığa gömülecek

“Dokunulmazlık zırhına güvenen, anayasal suç işlemekten de korkmayan, geride büyük acılar bırakan, insan yaşamlarına çöken 7 bürokratın yönetimindeki hukuksal zulüm mekanizması ortadan kalkıyor” diyen Altan, şunları söyledi: “Bu karar, haftanın önemli bir gelişmelerinden biriydi. Bu zülüm mekanizmasının ve Kenan Evren gibi dokunulmazlık zırhına bürünmüş 7 bürokratın geride bıraktığı ağır hasar ise herhalde hukuk uyandığında giderilecek. Bu da ancak bu iktidarın seçimde sandığa gömülmesinden sonra gerçekleşecek.”

Haber Merkezi

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TBMM’de komisyon kurulmalı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen 75’inci torba kanun teklifinin “hetoroklit” şeklinin yanı sıra; mahkeme kararlarına karşın getirilen maddelerinin yanında son dakika getirilen borçlanma yetkisiyle de artık bu önerinin “korsan” torbaya dönüştüğünü söyledi.

Kaboğlu, teklifin 10’uncu maddesinin görev süresi sona erdikten sonra OHAL Komisyonu’nun yetkilerinin çeşitli kamu kurumlarına devredilmesine ilişkin olarak; aslında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmalarının yıllara yayılması, iade ve ret kararlarındaki çelişkiler ve bunların yol açtığı mağduriyetlerin belirlenebilmesi ve giderilebilmesi amacıyla TBMM’de bir komisyon kurulması gerektiğini belirtti.

İktidar hukuksuzluklarını sürdürmekte ısrar ediyor

Kaboğlu şunları söyledi: “OHAL KHK’leri ek listelerine isimlerini eklenmek suretiyle kamudan uzaklaştırılan ve kısıtlanan, birçok hak ve özgürlükleri ile birer sivil ölü haline getirilen mağdurların mahkemeye erişim hakları kısıtlanmıştı. Binlerce mağduru, adeta gaz odası işlevi gören ve iki yıllığına kurulan OHAL Komisyonu önünde 6 yıldır bekleten kanuna eklenen madde ile başvurusu sonuçlanmayanlara ilişkin kararların ilgili kurumlarca verilmesi öneriliyor. Kamu görevinden hukuk dışı şekilde çıkarılmasına neden olan kuruma iadelerine sen karar ver deniliyor. Ağaç kabuğu yesinler denilen mağdurların, haklarını araması sürekli olarak engellenmek isteniyor. Oysa, iki yıllığına görevini tamamlaması gereken Komisyon’un görev süresi daha sonra dört defa uzatıldı ve hala sonuçlanmayan başvurularla insanların mağduriyetleri devam ediyor. Kaldı ki, bu başvurulardan sonra da yargı süreci özel yetkili idare mahkemeleri ile kitlenmiş durumdadır. 15 Temmuz darbe girişimini siyasi fırsatçılığa çeviren ve ülkeyi tek kişi yönetimine mahkûm eden Cumhur İttifakı, hukuksuzluklarını sürdürmekte ısrar ediyor.”

Ankara - Anka