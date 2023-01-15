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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

'OHAL Komisyonu yargılanacak'

15 Ocak 2023, Pazar 23:53
KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, görev süresi sona erecek olan OHAL Komisyonu ve üyeleri hakkında hukuksal süreç başlatacaklarını belirtti.

OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek

 

Çeşitli tarihlerde çıkan KHK’larla ihraç edilen kamu çalışanlarının Diyarbakır’da geçen yıl başlattığı eylem, 50’nci haftasına girdi. KHK’ların iptal edilmesi ve ihraç edilenlerin görevlerine dönmeleri amacıyla, Yenişehir’deki Hazal Park’ta düzenlenen eyleme ,her hafta çok sayıda ihraç edilen kamu personeli katılıyor. Eyleme katılanlardan biri de Doç. Dr. Zeki Kanay. ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladığı için 2017 yılında çıkarılan 682 sayılı KHK ile, Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilen Kanay, haftalardır eyleme katılıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Kanay, geri döneceklerine inandığını söyledi.

‘Hukuki süreci devam ettireceğiz’

Kamu çalışanlarının 50’nci hafta eylemine KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de katıldı. Eylemde bir konuşma yapan Bozgeyik, OHAL Komisyonunu eleştirdi. OHAL Komisyonu’nun çalışmalarını yargıya taşıyacaklarını ifade eden Bozgeyik, “OHAL Komisyonu üyeleri hakkında gerekli yasal, demokratik, haklarımızı da kullanacağımızı ve hukuksuz kararların altına imza atan tüm OHAL inceleme komisyonu üyeleriyle ilgili de hukuksal süreci devam ettireceğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi.

Komisyonun görevi sona eriyor

OHAL Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başladı. Komisyonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 31 Aralık 2022 itibariyle yapılan başvuruların tamamı hakkında karar verildi. Komisyonun 22 Ocak 2023’te görev süresi sona erecek.

Haber Merkezi

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