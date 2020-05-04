OHAL ortamından artık çıkalım

AYM’NİN BAZI KRİTİK OHAL DÜZENLEMELERİ İÇİN VERDİĞİ İPTAL KARARI OLUMLU KARŞILANIRKEN, NORMALE DÖNÜŞÜN HIZLANMASI İSTENİYOR.

İktidar OHAL’den vazgeçemiyor

OHAL’İN üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin normalleşme ve demokratikleşme sürecine giremediği hatırlatılırken, bunun sebebinin iktidarın ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetme ısrarı olduğuna dikkat çekiliyor ve anayasal devlette, olağanüstü dönemlerde dahi keyfî yönetime izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Hukuksuzlaştırmaya karşı

DEVA Partisi: “İktidarın anayasasızlaştırma ve hukuksuzlaştırma politikasına karşı, AYM’nin hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri koruma görevi çerçevesinde verdiği bu kararları memnuniyetle karşılıyor, bu görevi bundan sonra da lâyıkıyla yerine getireceğini umut ediyoruz.” uHABERİ SAYFA 6’DA

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OHAL ORTAMINDAN ARTIK CIKALIM

15 Temmuz darbe girişiminden sonra uygulanmaya başlaNan OHAL’in etkilerinin devam etmesi eleştirilerek normalleşme ve demokratikleşme çağrısı yapılıyor.

Demokrasi ve Adalet Partisi (DEVA) olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan 3 kanunu Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini memnuniyetle karşıladı. Partiden yapılan açıklamada, “Türkiye, OHAL’in üzerinden iki sene geçmesine rağmen normalleşme ve demokratikleşme sürecine girememiştir. Aksine iktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir. Bu ortamda Yüksek Mahkemenin, olağanüstü hâl döneminde çıkarılan üç düzenlemeyi temel haklar ve demokratik toplumun gereklilikleri açısından anayasaya aykırı bulması önemlidir. Anayasa Mahkemesinin bu kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Polis sanal ortamdaki suçlara işlem yapamaz

Açıklamada şunlar söylendi: “Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerden ilki, polise verilen sanal takip yetkisidir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na eklenen düzenleme ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verilmişti. Demokratik bir hukuk devletinde; sanal ortamda işlenen suçlar da dâhil olmak üzere soruşturmayı başlatma ve soruşturma işlemlerini yapma yetkisi polisin değil, CMK gereğince Cumhuriyet Savcısınındır. Anayasa Mahkemesi polise verilen bu geniş yetkiyi, zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve kişisel verilerin korunması hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.”

Keyfilikleri önleyecek yasal güvencesi yok

Mahkemenin ikinci iptaline açıklamada şu şekilde değinildi: “Mahkeme ayrıca, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı veya irtibatlı olduğu Millî İstihbarat Teşkilâtı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının lisans başvurularının RTÜK tarafından otomatik olarak reddedilmesini öngören kuralı anayasaya aykırı bulmuştur. Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralı; olası keyfilikleri önleyecek yasal güvenceleri içermemesi ve başvuruları değerlendiren idare ile işlemleri denetleyecek mahkemelere takdir yetkisi verilmemesi neticesinde ifade ve basın özgürlüklerini orantısız olarak sınırlandırdığı gerekçesiyle iptal etmiştir.”

Kanunlar ayrıntılı yapılmalı

“Mahkeme son olarak, kamu iktisadi teşebbüslerine sözleşmeli olarak işe alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun hükmünü iptal etmiştir” denilen açıklamada, “Demokratik bir toplumda kişisel verilere ilişkin kanuni düzenlemeler, güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin niteliği, kullanım alanları, saklanma şartları ve bu yetkinin kötüye kullanımını önlemeye yönelik tedbirler ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü, kişisel verilerin keyfi olarak işlenmesinin sınırlarını açıkça çizmediği ve olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle iptal etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Normalleşme süreci yaşanamadı

Anayasal bir devlette, olağanüstü dönemlerde dahi keyfi bir yönetime izin verilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Temel hak ve özgürlükler sadece olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda ve ölçülü olarak kısıtlanabilir. Maalesef Türkiye’de olağanüstü halin kaldırılmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen normalleşme süreci yaşanamamış, aksine olağanüstü halden kalan kurallara yenileri eklenmiştir. Unutulmamalıdır ki, normalleşme süreci ancak anayasaya sadakatle; mahkemelerin ve yüksek mahkemelerin anayasanın üstünlüğüne sahip çıkması ile gerçekleşebilir.”

İstanbul - Yeni Asya