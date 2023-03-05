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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Okul bahçesine çadır sınıflar kuruldu

05 Mart 2023, Pazar 16:51
Büyük depremlerden etkilenen Hatay'da, depremzede öğrenciler için okulun bahçesinde çadır sınıflar oluşturuldu.

Erzin ilçesinde Şehit Oğuzcan Ekiz İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan çadır sınıflarda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere kurs veriliyor.

Çadır sınıflarda, kursların yanı sıra öğrencilere psikososyal destek de sağlanıyor.

Şehit Oğuzcan Ekiz İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kılıçarslan, okul bahçesinde oluşturdukları sınıflarda öğrenciler için kurs verdiklerini söyledi.

Gönüllü öğretmenlerin, öğrenciler için elinden geleni yaptığını anlatan Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Çadır sınıflarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları başlattık. Kurslar kapsamında burada deneme sınavları da gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocukların iyi bir geleceğe sahip olması. Devletimiz her türlü imkanı seferber etti. Biz de imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

AA

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