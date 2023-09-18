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19 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Okul çağında 21 bin diyabetli çocuk bulunuyor

18 Eylül 2023, Pazartesi 23:51
Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve, Türkiye’de 21 bin tip 1 diyabetli öğrenci bulunduğunu belirterek, okullar ve öğretmenlerin desteğine çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Erdeve, çocuklarda diyabet görülme sıklığı ve özellikle okul çağındaki diyabetli çocukların yaşadığı problemlere ilişkin bilgileri paylaştı. Çocukluk döneminde en çok tip 1 diyabetle karşılaşıldığını ve Türkiye’de çocuklarda hastalığın görülme sıklığının 100 binde 10 olduğunu anlatan Erdeve, “Ülkemizde okul döneminde 21 bin tip 1 diyabetli çocuğumuz bulunuyor ve 14 binini ilkokul çağındakiler oluşturuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda tip 1 diyabetin görülme sıklığında artış söz konusu.” ifadesini kullandı.

 

AA

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