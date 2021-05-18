Öldükten sonra göreve iade

Mersin’de 7 Şubat 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildikten sonra kansere yakalanarak vefat eden 28 yıllık tarih öğretmeni Salman Taş, ölümünden 2 yıl sonra görevine iade edildi.

Ölen eşinin göreve iade edilmesinin haksız ihraç edildiğinin teyidi olduğunu belirten Sultan Taş “Yaşadığımız acı bize kaldı. Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik” dedi. Eşinin, her KHK’lı gibi ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Taş “Eşimin ölümünden sonra göreve iade edilmesi, haksız ihraç edildiğinin teyididir. İhraç sonrası yaşadığımız acılar bize kaldı. Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik. Hakkımızın kanun çerçevesinde takipçisi olacağız. Hayatını kaybeden eşimi ve çocuklarımın babasının hatırasını yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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